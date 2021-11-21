Агентство недвижимости обмануло пермяков на десятки миллионов

Агентство недвижимости, по версии силовиков, лишило жилья десятки пермяков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Свердловский районный суд Перми рассматривает дело супругов, которые убеждали пермяков с долгами за услуги ЖКХ продать свои квартиры и приобрести более дешевое жилье. Действовали обвиняемые в мошенничестве, организовав агентство недвижимости «КПСС». Деньги от продажи квартир они забирали себе, оставив без жилья 35 пермяков, сообщают в суде.

«В круг предполагаемых жертв супругов-мошенников входили зачастую асоциальные лица, злоупотребляющие спиртными напитками, легко внушаемые, доверчивые, склонные к подчинению. Сама супруга, представляясь сотрудником управляющей компании, изыскивала сведения о наличии задолженности по коммунальным платежам, затем, склоняя собственников к продаже своего жилья, гарантировала приобретение иного на территории Перми меньшей стоимостью, с разницей в суммах, которая позволила бы погасить образовавшуюся задолженность», — описывается схема преступной деятельности на сайте суда.

По версии следствия, за 2011—2017 годы супруги продали квартиры и комнаты 35 клиентов, присвоив себе более 33 млн рублей. Доверчивые пермяки остались без жилья. Сейчас уголовное дело о мошенничестве рассматривается в суде.