21 ноября 2021
20 ноября 2021
19 ноября 2021
18 ноября 2021

Агентство недвижимости обмануло пермяков на десятки миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Агентство недвижимости, по версии силовиков, лишило жилья десятки пермяков Фото:

Свердловский районный суд Перми рассматривает дело супругов, которые убеждали пермяков с долгами за услуги ЖКХ продать свои квартиры и приобрести более дешевое жилье. Действовали обвиняемые в мошенничестве, организовав агентство недвижимости «КПСС». Деньги от продажи квартир они забирали себе, оставив без жилья 35 пермяков, сообщают в суде.

«В круг предполагаемых жертв супругов-мошенников входили зачастую асоциальные лица, злоупотребляющие спиртными напитками, легко внушаемые, доверчивые, склонные к подчинению. Сама супруга, представляясь сотрудником управляющей компании, изыскивала сведения о наличии задолженности по коммунальным платежам, затем, склоняя собственников к продаже своего жилья, гарантировала приобретение иного на территории Перми меньшей стоимостью, с разницей в суммах, которая позволила бы погасить образовавшуюся задолженность», — описывается схема преступной деятельности на сайте суда.

По версии следствия, за 2011—2017 годы супруги продали квартиры и комнаты 35 клиентов, присвоив себе более 33 млн рублей. Доверчивые пермяки остались без жилья. Сейчас уголовное дело о мошенничестве рассматривается в суде.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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