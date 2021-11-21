21 ноября 2021
20 ноября 2021
19 ноября 2021

Житель Екатеринбурга выиграл в лотерею более 4 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, лотерея, лотерейный билет
Екатеринбуржец стал миллионером, потратив 60 рублей Фото:

Екатеринбуржец потратил 60 рублей на лотерейный билет и выиграл более 4,3 миллиона рублей в 62726-м тираже государственной лотереи «Рапидо 2.0», который был разыгран утром 21 ноября. Об этом URA.RU сообщает пресс-служба государственной лотереи «Столото».

«На данный момент, известно лишь, что счастливчик купил заветный билет за 60 руб. на сайте „Столото“», — сообщают в пресс-службе государственной лотереи. По правилам, чтобы выиграть суперприз, необходимо угадать все числа комбинации.

В лотерее уточняют, что слово «Рапидо» значит «быстрое». Тиражи этой лотереи проходят каждые 15 минут, исключая технические перерывы. Как сообщало URA.RU, ранее жительница Екатеринбурга выиграла в моментальную лотерею два миллиона рублей. В пресс-службе «Столото» тогда сообщили, что женщина намерена потратить призовые деньги на покупку однокомнатной квартиры для дочери.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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