21 ноября 2021
20 ноября 2021
19 ноября 2021

Власти Губахи нашли виновного в организации свалки в городе

© Служба новостей «URA.RU»
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Граница несанкционированной свалки и скотомогильник с сибирской язвой. Свердловская область, поселок Рудный, мусор, отходы, свалка, несанкционированная свалка
Строительный и бытовой мусор выбрасывали в черте Губахи Фото:

Администрация Губахинского городского округа нашла виновного в организации свалки в черте города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Местные власти добиваются ликвидации свалки через суд.

«Виновное лицо в добровольном порядке ликвидацию свалки не произвело, в связи с чем на него подано исковое заявление в суд», — пояснили в мэрии. Кто именно является «виновным лицом», в городской администрации уточнить отказались. При этом местные власти готовы самостоятельно устранить свалку, если ее организатор проигнорирует решение суда. В этом случае затраты на проведенные работы лягут на плечи того, по чьей вине она появилась.

URA.RU рассказывало, что недалеко от улицы Парковая в Губахе появилась стихийная свалка. Порядка 13 соток в городской черте оказались завалены строительным и бытовым мусором. Источник агентства отмечал, что местные органы власти, а также надзорные органы не реагируют на проблему, и не исключил обращения в Генпрокуратуру.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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