Пермские инсайды: пьяный следователь за рулем

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Дмитрий Скриванов вновь ищет возможность избавиться от медиахолдинга. Тем временем в Краснокамске обсуждают безвольное решение депутатов поставить во главе думы креатуру одиозного экс-спикера. В Чайковское ОМВД нагрянула проверка, а пермяки, недовольные повышением цен на проезд, готовятся устроить онлайн-протест. Об этом и многом другом — в свежем выпуске «Инсайдов».

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Пермский депутат Госдумы не оставляет попыток продать медиахолдинг

На подконтрольный Дмитрию Скриванову медиахолдинг нашлись покупатели Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

На камских просторах вновь ходят слухи о скорой продаже медиахолдинга «Местное время», который, как считается, контролируется депутатом Госдумы Дмитрием Скривановым. «Попытки найти покупателя на СМИ, входящие в медиахолдинг, и не останавливались, просто, сейчас эта работа структурами Скриванова активизировалась», — рассказал источник. Поговаривают, что на актив даже нашелся потенциальный покупатель и стороны сейчас ведут переговоры. Правда, «в нагрузку», помимо самого медиахолдинга, покупателю, как говорит источник, может достаться и неприятный «бонус» — долги, которые он накопил за время работы. С другой стороны, рассуждает инсайдер, если сторонам все-таки удастся договориться о цене, депутат изыщет возможность решить этот вопрос.

Думу Краснокамска возглавил человек одиозного экс-спикера

Слухачи до сих пор обсуждают недавнее избрание Дмитрия Чеплыгина на пост спикера гордумы Краснокамска. Поговаривают, будто важный пост он получил не без поддержки депутата-коммуниста заксобрания Прикамья Игоря Малых, который сам в прошлом был спикером краснокамской думы. «Никакой интриги с выборами нового председателя гордумы там [в Краснокамске] и не было. Чеплыгин — человек, близкий к Малых, а сама дума, по большому счету, им и контролируется [почему голосование по спикеру и проходило в закрытом режиме]. Вообще, Малых — одиозная личность. Говорят, у него аж три судимости было. Да и Чеплыгин был под следствием по довольно серьезному обвинению [уклонение от уплаты налогов]», — напоминает инсайдер. Что касается прежнего спикера гордумы, Юрия Трухина, то горожане иронизируют, что его ухода из гордумы даже никто и не заметил: «после избрания избиратели его работы и не видели, так что о нем никто не вспомнит».

Пермский оппозиционер живет по двойным стандартам

Константин Окунев вызвал недовольство пермяков из-за непоследовательной позиции Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Инсайдеры обращают внимание на то, что ярый оппонент федеральной и краевой власти, оппозиционер Константин Окунев демонстрирует двойные стандарты в своей позиции. «Еще недавно Окунев активно протестовал против вырубки тополей в Черняевском лесу, а сейчас не имеет ничего против того, чтобы ради строительства коттеджей вырубили хвойный лес в Верхней Курье», — говорит инсайдер. Он объясняет, что Окунев поддержал своего бывшего коллегу, экс-депутата заксобрания, бизнесмена Александра Флегинского в его стремлении застроить лесной массив жильем. Краевые и городские власти запретили вырубать лес и застраивать территорию, но фирма «Панорама» Флегинского через суд добилась отмены этого решения в суде. «Окунев не только горячо приветствовал победу Флегинского, но и поддержал его желание построить на территории леса коттеджный поселок», — удивляются слухачи.

Избиратели разочаровались в «Новых людях»

Говорят, что пермские избиратели все больше высказывают недовольство своими депутатами, избранными от партии «Новые люди». Все дело якобы в том, что депутаты не замечают проблем простых жителей на местах, с которыми те к ним обращаются. «Работа „новых людей“ больше похожа на какой-то фарс. Ни одного внятного ответа по проблематике введения QR-кодов или повышения тарифа на проезд в общественном транспорте от них не последовало. А депутатские отчеты вообще похожи на издевки. К примеру, приезжают в территории, где полно проблем с ЖКХ, медициной, транспортом, наделают фоточек для отчета, и уезжают — вот и вся работа», — сетует источник.

Коммунисты в пермской городской думе задают много глупых вопросов

Излишняя активность депутатов-коммунистов вызывает недовольство коллег Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Поговаривают, что новые депутаты от КПРФ в пермской гордуме надоели более опытным депутатам с глупыми вопросами. Источник сообщает, что коммунисты часто не понимают суть законотворческого процесса и задают много вопросов не по теме. «Коммунисты, новенькие, которым повезло попасть в думу вообще не разбираются в законотворчестве — постоянно задают глупые вопросы, голосуют против технических вопросов, просто потому что им скучно или они считают себя оппозицией», — рассказал инсайдер.

Недовольство пермяком ограничится онлайн-протестами

QR-коды и повышение тарифа на проезд в общественном транспорте не станет поводом для выхода пермяков на улицы — они ограничатся недовольством в соцсетях. «Навальнисты, конечно, активизировались после решения депутатов об удорожании проезда. Списки единороссов, проголосовавших за новый тариф, выкладывают. Но и только. А куда деваться? Они сейчас под [уголовной] статьей ходят, какой им уличный протест», — поясняют собеседники. Что касается коммунистов, то они лишь показывают видимость недовольства, чтобы не «упасть» в глазах избирателей. «Петиции в интернете разместили все депутаты-коммунисты, но без согласования с властями они никуда не выйдут» — говорят инсайдеры. По их словам, громко высказываться против QR-кодов коммунистам не разрешили. Но пришлось создавать видимость протеста после голосования в Госдуме, где КПРФ выступила против федеральных законопроектов о QR-кодах.

Медиков решили пускать в красную зону за свои деньги

Медики вновь не могут дождаться выплат за работу в ковидариях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермских медиков, которые хотят работать в «красной зоне», получат к ней допуск только после того, как пройдут за собственный счет обучение. «В ДКБ №13 в Перми вновь открыли ковидарий, но медикам сказали: хотите там работать — проходите обучение на свои деньги. Такого ни в какой другой пермской больнице нет», — отмечает источник. В этом же медучреждении, по его словам, вновь возникли проблемы с выплатами стимулирующих за работу с коронавирусными пациентами. «Уже не первый раз возникает такая ситуация — медикам опять не доплачивают „ковидные“ деньги. В прошлом году из-за этого пришлось обращаться в прокуратуру и СМИ. Видимо, в этот раз придется поступить также», — добавил инсайдер.

Планшеты для переписчиков оказались бесполезны

Инсайдеры рассказывают, что прошедшая в Прикамье перепись показала бесполезность купленных для переписчиков планшетов. Якобы, они не оправдали тех характеристик, которые от них требовались. «Во-первых, нужно сказать „спасибо“ отечественной операционной системе, которая на них установлена — сказать, что она ни о чем, значит не сказать ничего. Во-вторых, какой толк от планшета, если нет устойчивого сигнала сети. Предполагалось, что при заполнении анкеты, данные будут автоматически передаваться в централизованный центр обработки, но по факту переписчикам приходилось дублировать все на бумажном носителе. То есть, фактически, миллионы рублей, которые были потрачены на гаджеты, выброшены на ветер», — признался инсайдер.

Полицейские хвалят начальство

Подчиненные хвалят начальника пермской полиции Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Поговаривают, что пермские силовики очень довольны своим начальником — генерал-майором полиции Прикамья Аясом Канданом. «Он в общении с подчиненными всегда предельно корректен. Дает нормально работать отделам — никогда лишний раз не лезет в дела на местах без необходимости. Не хотелось бы терять такого начальника, а то все упорнее ходят слухи, что Кандан может пойти на повышение», — рассказал источник.

Чайковского следователя подозревают в пьяной езде

Источники сообщают, что вся полиция в Чайковском «стоит на ушах» из-за начальницы следственного отдела по городу Татьяны Матвеевой. Якобы, она была попалась сотрудникам ДПС, находясь за рулем автомобиля пьяной. «Сейчас в ОМВД по Чайковскому проходят проверки, а сотрудников ДПС, которые остановили Матвееву, запугивают, чтобы те не давали никаких показаний. Будет не удивительно, если проверка ничего и не выявит» — сообщил источник.

Бизнесменов кошмарят алкопроверками

После массового отравления пермяков метанолом напряглись не только рыночные торговцы, продающие «паленый» спирт, но и вполне легальные продавцы, говорят инсайдеры. «Погибшие покупали спирт на рынке „Гаче“, но силовики наверняка пошли или еще пойдут с рейдами и по другим точкам. Лишние проверки никому не нужны — докопаться могут и до мелких нарушений и закрыть магазин — повод ведь теперь есть. А впереди новый год», — рассуждают собеседники.

В Губахе борются с властью из-за свалки в городе

Пермяки недовольны, что в черте города появилась свалка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Инсайдер рассказывает, что общественники в Губахе объявили войну власти, которая не хочет ликвидировать незаконную свалку, появившуюся недалеко от улицы Парковая в черте города. «13 соток в черте города оказались просто загажены строительным и бытовым хламом и никому нет дела: ни мэрии, ни полиции, ни прокуратуре. Природоохранная прокуратура заявляет, что эта свалка временная, и, якобы потом весь мусор будет убран. Местные жители им не верят и будут бороться до конца, вплоть до обращения в Генпрокуратуру», — отмечает источник.

Чайковскому депутату дали работу, когда он потерял бизнес

Злые языки поговаривают, что депутат Чайковской гордумы Антон Андреев стал руководителем стадиона «Центральный» после того, как его собственный бизнес прогорел. У чиновника была строительная фирма, однако она разорилась и ему подыскали новую работу. «У Андреева своя строительная фирма была, она разорилась. Ему стало негде работать, вот в местной мэрии ему и подыскали «теплое местечко», — рассказал инсайдер. Источник добавил, что власти поставили во главе спортобъекта «своего» человека перед масштабной реконструкцией стадиона.

Дорожники в Александровске убирают снег задаром

Александровская дорожно-строительная компания, которая занимается уборкой снега в городе, начала чистить снег без договора. «В Александровске много недовольных очисткой дорог, но это не вина подрядчиков, а администрации. Договор еще не заключен, хотя ранее из администрации в компанию на поклон ходили, просили взяться за уборку. Несмотря на это, технику все-таки в городе видно, дороги чистятся» — говорит инсайдер.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.