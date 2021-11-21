В мэрии Екатеринбурга назвали три главные проблемы со школами

Основными проблемами общего образования, которые сейчас решает мэрия Екатеринбурга, являются шаговая доступность школ в некоторых районах, наличие вторых смен и превышение нормативной наполняемости классов. Об этом на заседании городской Общественной палаты (ОП) заявил начальник департамента образования Константин Шевченко.
«Из основных проблем [муниципальной системы образования] это шаговая доступность школ, наличие второй смены, превышение нормативной наполняемости в классах», — рассказал Шевченко, докладывая о состоянии городского образования. Его слова передает корреспондент URA.RU. Позднее, отвечая на вопрос бывшего директора кинотеатра «Салют», члена ОП Сергея Федякова, Шевченко предупредил: «Динамика [со вторыми сменами в школах] снижается. Но от второй смены мы не избавимся».
Также чиновник отметил, что власти не останавливают работу по созданию новых мест в школах. Так, по статистике мэрии, в 2020 году было введено 3460 школьных мест, в 2021-м этот показатель составит 3790 мест, в 2022 году — 1800 мест.
Обновлено в 14:40: во второй абзац добавлен дополнительный комментарий Шевченко о вторых сменах в школах
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