21 ноября 2021
20 ноября 2021
19 ноября 2021

В мэрии Екатеринбурга назвали три главные проблемы со школами

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие после капитального ремонта здания школы №25 им. В.Г. Феофанова. Екатеринбург, гимназия, обучение, учеба, школа, начальная школа, образование, уроки, лицей
Наличие вторых смен — одна из проблем школ Екатеринбурга, признал Шевченко Фото:

Основными проблемами общего образования, которые сейчас решает мэрия Екатеринбурга, являются шаговая доступность школ в некоторых районах, наличие вторых смен и превышение нормативной наполняемости классов. Об этом на заседании городской Общественной палаты (ОП) заявил начальник департамента образования Константин Шевченко.

«Из основных проблем [муниципальной системы образования] это шаговая доступность школ, наличие второй смены, превышение нормативной наполняемости в классах», — рассказал Шевченко, докладывая о состоянии городского образования. Его слова передает корреспондент URA.RU. Позднее, отвечая на вопрос бывшего директора кинотеатра «Салют», члена ОП Сергея Федякова, Шевченко предупредил: «Динамика [со вторыми сменами в школах] снижается. Но от второй смены мы не избавимся».

Также чиновник отметил, что власти не останавливают работу по созданию новых мест в школах. Так, по статистике мэрии, в 2020 году было введено 3460 школьных мест, в 2021-м этот показатель составит 3790 мест, в 2022 году — 1800 мест.

Обновлено в 14:40: во второй абзац добавлен дополнительный комментарий Шевченко о вторых сменах в школах

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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