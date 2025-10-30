Как сложилась судьба мультибалльников ЕГЭ из Екатеринбурга

Выпускники-стобалльники набирают высокие баллы даже без репетиторов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Выпускники, набравшие наивысший балл при сдаче ЕГЭ, чаще всего выбирают столичные университеты, но есть и те, кто остается в родном Екатеринбурге. URA.RU узнало, как складывается судьба свердловских мультибалльников, которые не только безупречно знают свой предмет, но еще успевают играть в театре и выступать за сборную вуза.

Аспирантура МФТИ и работа в «Яндексе»

Выпускник СУНЦа (специализированного учебно-научного центра УрФУ) 2018 года Степан Вахрушев, сдавший ЕГЭ по физике и информатике на сто баллов (по математике ему не хватило до идеального результата всего четыре балла), сейчас учится в аспирантуре Московского физико-технического института (МФТИ).

Степан учится в аспирантуре МФТИ Фото: соцсети Степана Вахрушева

После школы Степан поступил в МФТИ по направлению прикладная математика и информатика, а после учился в СПбГУ по направлению математика. Неудивительно, что молодой человек поступил в лучший вуз страны (МФТИ занимает первое место в рейтинге лучших российских вузов по версии Forbes — прим. URA.RU). Ведь помимо высоких баллов ЕГЭ, за плечами у него были победы во всероссийской олимпиаде по математике и множестве других олимпиад (их в послужном списке Степана больше десяти).

Степан очень трудолюбив. Начал работать уже с 3 курса. Начинал со стажировки в «Яндексе», год проработал в штате, а затем в Санкт-Петербурге почти два года. Параллельно с учебой он на серьезном уровне занимается игрой в бадминтон, которым увлекается с самого детства. Недавно Степан женился.

Сборная МГУ по аэробике и блог о Москве

Полина Ковалева — выпускница 161-й гимназии 2024 года — сдала русский и химию на сто баллов. Девушка готовилась к экзаменам самостоятельно без репетиторов, химию дополнительно изучала в онлайн-школе, а остальные предметы подтягивала с помощью бесплатных вебинаров. Благодаря своей усидчивости и трудолюбию свердловчанка составила четкий распорядок дня и уделяла каждому предмету по пять-шесть часов в неделю. А еще, как шутила Полина, сдать экзамены успешно ей помогли «счастливые белые шорты», она ходила на ЕГЭ только в них.

Девушка в своих счастливых шортах позирует на фоне МГУ Фото: предоставлено URA.RU Полиной Ковалевой

Высокие баллы давали возможность поступить в любой вуз страны. Полина проходила по рейтингам во все университеты, куда подавала документы, но выбрала Московский государственный университет (МГУ). Сейчас девушка учится на втором курсе геологического факультета на кафедре теоретических основ разработки месторождений нефти и газа.

Помимо учебы Полина успевает заниматься спортом, входит в сборную МГУ по спортивной и фитнес аэробике, а также участвует в мероприятиях университета, ведет telegram-канал, где делится учебным процессом и буднями в Москве. По окончании МГУ планирует работать по специальности в нефтяной области, разрабатывать новые месторождения нефти и газа и развивать область, связанную с горючими полезными ископаемыми.

Будущий врач и театрал в душе

Данил Черепанов в прошлом году окончил гимназию №155 в Екатеринбурге. 200 баллов он набрал по русскому языку и химии. Репетиторов у него тоже не было, но учителя по химии, русскому, биологии помогали, занимались дополнительно. Данил мог поступить по баллам в Санкт-Петербургский институт имени Пирогова, но выбрал родной УГМУ (Уральский государственный медицинский университет). Сейчас молодой человек учится на втором курсе в Институте Клинической Медицины (до реорганизации структуры университета назывался лечебно-профилактическим факультетом).

Данил тоже мог поступить в столичные вузы, но выбрал УГМУ в родном Екатеринбурге Фото: Илья Московец © URA.RU

«В университете активно толкают к погружению в науку, планирую на этом или следующем курсе пойти в какое-либо СНО (студенческое научное общество) и пробовать себя в написании научных работ. Также, если получится, то собираюсь начать работать в одной из лабораторий вуза», — делится планами Данил. С узким направлением в медицине он пока не определился, возможно, выберет область, связанную с сердечно-сосудистыми болезнями или офтальмологией. На более старших курсах планирует начать работать в больнице.

