Путин разрешил россиянам трудоустраиваться удаленно

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сайт президента России, путин владимир
Оформить трудовой договор можно будет с помощью электронной подписи Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому трудовой договор можно будет заключить дистанционно. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

«Закон позволит оперативно получить государственные, муниципальные, банковские и иные услуги, где требуется предоставление данных от работодателя, необходимые сведения можно будет запросить через информационную систему», — сообщается в сопроводительных материалах. В соответствии с документом, соискатели смогут не только дистанционно оформить трудовые отношения с помощью электронной подписи, но и будут иметь быстрый доступ к договору.

Ранее сообщалось, что в 2022 году три региона РФ откажутся от бумажных паспортов. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев. Планируется, что электронный паспорт будет в двух видах: смарт-карта и приложение с QR-кодом. Помимо этого, отмечается, что за последние два года в электронный вид были переведены 118 новых госуслуг.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...