Путин разрешил россиянам трудоустраиваться удаленно

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому трудовой договор можно будет заключить дистанционно. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.
«Закон позволит оперативно получить государственные, муниципальные, банковские и иные услуги, где требуется предоставление данных от работодателя, необходимые сведения можно будет запросить через информационную систему», — сообщается в сопроводительных материалах. В соответствии с документом, соискатели смогут не только дистанционно оформить трудовые отношения с помощью электронной подписи, но и будут иметь быстрый доступ к договору.
Ранее сообщалось, что в 2022 году три региона РФ откажутся от бумажных паспортов. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев. Планируется, что электронный паспорт будет в двух видах: смарт-карта и приложение с QR-кодом. Помимо этого, отмечается, что за последние два года в электронный вид были переведены 118 новых госуслуг.
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