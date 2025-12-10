Лавров: Россия никогда не думала воевать с Европой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена вступать в военный конфликт с европейскими странами и «даже не допускает такой мысли», однако при этом остается подготовленной к возможным недружественным действиям со стороны Европы. Об этом он сказал на правительственном часе.