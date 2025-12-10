Для россиян откроют новогоднюю «Книгу сказок»

Национальный центр «Россия» начинает путешествие в «Книгу сказок» (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Национальный центр «Россия» откроет для посетителей новую интерактивную выставку «Книга сказок» — ее называют главным новогодним событием. Экспозиция с полным эффектом погружения подготовлена так, чтобы каждый гость стал главным героем собственного сказочного сюжета. Об этом журналистам рассказала генеральный директор НЦ «Россия» Наталья Виртуозова.

«Путешествие» начинается в библиотеке — сокровищнице жар-птицы, где можно найти сказки со всего мира. Здесь представлены музейные и ремесленные предметы, старинные книги, журналы и сказочные иллюстрации — издания, которые на протяжении веков формировали образный мир русской сказки и народной культуры. Путешествие продолжится в зимнем сказочном «лесу» регионов России, где каждая страница оживает как история о земле, людях и традициях», — поделилась с URA.RU подробностями Виртуозова.

Организаторы выстраивали концепцию «сказки» вокруг темы выбора и личной ответственности. По словам гендиректора национального центра, сказка — это не просто красивая история, это знакомство маленького ребенка с тем, что в жизни всегда есть выбор между добром и злом, преданностью и предательством, деятельностью и бездельем.

По словам Виртуозовой, сценарий строился с опорой на научное наследие филолога Владимира Проппа, который в своих трудах отмечал, что у каждой сказки так или иначе прослеживается определенная структура — путь от «хаоса» к «порядку». Гостей ждут испытания и встречи с персонажами, чей характер не всегда однозначен. Тем не менее, каждого по итогу ждет счастливый конец.

Посетители смогут общаться с «ожившими» сказочными героями. На экспозиции появятся Конек-Горбунок, Финист — Ясный Сокол, Баба-яга, Царевна-лягушка, Снегурочка и цифровая Русалка на ветвях дуба. В интерактивном формате гости будут помогать персонажам выполнять задания, а в конце каждого маршрута смогут вписать свое желание в «Волшебную Книгу».

В создании выставки участвовали восемь регионов: Рязанская, Калининградская, Вологодская области, Республики Коми, Карелия и Мордовия, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ставропольский край. Там представят локальные эпосы и героев, о которых мало знают за пределами территорий. К строительству экспозиции привлекли около 300 специалистов из разных городов России. По словам Виртуозовой, команда использовала современные мультимедийные решения, собранные с учетом мировых практик и адаптированные под сюжеты русских и региональных сказок.