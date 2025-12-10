Суд назвал условие, когда россиян не выпустят из страны

Женщину не выпустили из страны, хотя долг она погасила в день вылета Фото: Руслан Яроцкий

Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу по делу женщины, которой отказали в выезде из России, несмотря на то, что она уже погасила долг в день вылета. Об этом сообщает суд города Москвы.

«Из материалов дела следует, что в рамках исполнительного производства в отношении Синицыной судебный пристав вынес постановление о временном ограничении ее права на выезд из Российской Федерации. В день вылета задолженность была погашена, но несмотря на вынесенное постановление об отмене ограничения на выезд, женщине отказали в пропуске через государственную границу, поскольку сведения об имеющихся ограничениях все еще имелись в базе Пограничной службы.» — говорится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы.

Синицына подала иск в Зюзинский районный суд, потребовав признать действия пристава незаконными и взыскать с государства утраченные деньги за авиабилеты. Первая инстанция удовлетворила иск женщины. Однако апелляционный суд отменил это решение, обосновав это тем, что пристав-исполнитель действовал законно. Проблема возникла из-за того, что данные в пограничных базах обновляются не сразу — информация передается после регистрации документа в ведомственных системах, но не позднее следующего рабочего дня.

