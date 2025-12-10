В России ужесточили наказание за самовольное оставление части
10 декабря 2025 в 12:43
Совет Федерации утвердил закон, сокращающий допустимый срок самовольного отсутствия военнослужащего в части с десяти до двух суток. По истечении этого времени период отсутствия будет засчитываться как время, не включающееся в срок прохождения военной службы. Закон был утвержден на правительственном часе.
