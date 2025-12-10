Глава МИД оценил шансы Европы «победить Россию»
Сергей Лавров заявил, что Европа «слепа в уверенности», что победит Россию
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Глава МИД России Сергей Лавров обвинил Евросоюз в «политической слепоте» из ‑за уверенности в возможности победить РФ. Об этом он заявил на пленарном заседании Совета Федерации в Москве. Выступление министра транслировал телеканал «Россия 24».
«Евросоюз в безнадежной политической слепоте тешит себя иллюзиями о том, что можно победить Россию», — заявил Лавров. Отдельно он подчеркнул, что Москва не рассматривает войну с европейскими странами как возможный сценарий. Однако она готова к любым враждебным шагам с их стороны, подытожил министр.
Ранее президент РФ Владимир Путин также давал понять, что Москва не намерена ни с кем воевать, однако, если в этом возникнет необходимость, она к этому готова. Об этом российский глава напоминал в начале декабря. За последний год среди европейских политиков в целом участились прогнозы по потенциальной войне с Россией. Они уточняют, что это якобы может произойти уже через несколько лет.
