Глава МИД оценил шансы Европы «победить Россию»

«Евросоюз в безнадежной политической слепоте тешит себя иллюзиями о том, что можно победить Россию», — заявил Лавров. Отдельно он подчеркнул, что Москва не рассматривает войну с европейскими странами как возможный сценарий. Однако она готова к любым враждебным шагам с их стороны, подытожил министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин также давал понять, что Москва не намерена ни с кем воевать, однако, если в этом возникнет необходимость, она к этому готова. Об этом российский глава напоминал в начале декабря. За последний год среди европейских политиков в целом участились прогнозы по потенциальной войне с Россией. Они уточняют, что это якобы может произойти уже через несколько лет.