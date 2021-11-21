21 ноября 2021
20 ноября 2021
19 ноября 2021

Экс-глава тюменской ГИБДД отказался общаться со СМИ в суде. «Что это за цирк». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Ленинского суда по делу Александра Селюнина. Тюмень, селюнин александр
Экс-глава тюменской ГИБДД Александр Селюнин подозревается в получении взяток Фото:

Экс-глава тюменской ГИБДД Александр Селюнин отказался общаться со СМИ в суде. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. Бывшего силовика судят за получение взяток.

«На вопрос об условиях содержания Селюнин отвечать отказался. Чуть позже он спросил у подошедшего адвоката по поводу журналистов в зале суда: «Что это за цирк?», — рассказал корреспондент.

По словам очевидца, Селюнин также заявил, что «после работы СМИ остается много комментариев». «Я ему ответил, что после его работы тоже. На что бывший силовик заявил, что его вина еще не доказана», — добавил журналист.

Бывший начальник УГИБДД по Тюменской области был задержан 15 апреля 2021 года по подозрению в коррупции. По версии следствия, Селюнин через посредников торговал водительскими удостоверениями. Оплату он брал не только деньгами. Следствию известны факты, когда экс-начальник тюменской ГИБДД за свои услуги получал кондиционеры и мобильные телефоны. Общая стоимость «подарков» оценивается в 600 тыс. рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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