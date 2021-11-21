В Кургане рассказали, где сложнее всего получить QR-код

Некоторые курганцы неделями ждут QR-коды после вакцинации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

В Кургане, по словам некоторых горожан, после сделанных прививок от коронавируса в пунктах вакцинации, которые находятся не в больницах, сложно получить QR-код. Об этом URA.RU рассказали жители Кургана.

«После прививки информация на „Госуслугах“ не отобразилась. Пришлось разбираться в больнице. Только после этого на портале появилось уведомление», — сообщила жительница Кургана.

Она отметила, что делала обе прививки в пунктах вакцинации, которые находятся не в больницах, и после каждой возникала такая проблема. По ее словам, в этих пунктах почти не было очередей. Другая горожанка отметила, что из-за работы не успевает посетить врача по поводу QR-кода, и поэтому уже несколько недель ходит с бумажным сертификатом, который ей выдали в пункте вакцинации.

«QR-код на Едином портале государственных и муниципальных услуг формируется автоматически после внесения медицинской организацией данных о проведенной вакцинации», — объяснили URA.RU в областном правительстве. Данные из прививочных пунктов передают в медучреждения и вносят в федеральный реестр вакцинированных. В правительстве отметили, что QR-код не получали те, в чьих данных были допущены ошибки, и эту проблему можно решить на «Госуслугах».

Во многие учреждения Курганской области можно попасть только с документом, который подтверждает наличие прививки от COVID-19 или перенесенный коронавирус. Ранее представители Центра управления регионом по Курганской области, который был создан в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», сообщали, что из-за высокой загруженности медиков срок получения кода может растянуться до десяти дней.