В Кремле одобрили проверки QR-кодов в транспорте Татарстана

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Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий, портрет
Регионы России имеют право пользоваться особыми полномочиями, напомнил Дмитрий Песков Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Регионы РФ имеют особые полномочия и могут принимать решение о недопуске людей в общественный транспорт без QR-кода о вакцинации от коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Казани, где из общественного транспорта за утро 22 ноября высадили более 500 человек без QR-кодов.

«Регион использует особые полномочия, которые на фоне пандемии регионам предоставлены. Подобные решения не могут реализовываться без определенных проблем, но надеемся, что скоро ситуация выровняется и послужит делу обеспечения безопасности здоровья людей», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее власти Татарстана ужесточили коронавирусные ограничения. С 22 ноября в регионе нельзя ездить на общественном транспорте без QR-кода. Посол России в африканской республике Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила, что QR-коды нарушают фундаментальные права человека, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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