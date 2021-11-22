В Казани сотни пассажиров без QR-кодов высадили из транспорта

В Казани из общественного транспорта за утро 22 ноября высадили более 500 человек без QR-кодов. Накануне власти Татарстана ужесточили ограничения из-за коронавируса.
С 22 ноября в общественный транспорт Татарстана нельзя попасть без QR-кода о вакцинации, справке о перенесенном COVID или медицинских противопоказаниях к прививке. Предъявлять цифровой документ придется в городском, пригородном и муниципальном транспорте, в том числе — в казанском метро.
В связи с этим в столице региона произошла получасовая задержка трамвайных маршрутов, один из пассажиров отказался показывать QR-код и не стал выходить из салона трамвая. Он вызвал полицию, называя действия кондуктора незаконными.
Помимо этого, жители Казани в соцсетях стали жаловаться на резкий рост цен на такси. «Стоимость такси в среднем выросла в 2-3 раза. А за наличные и вовсе такси вызвать невозможно из-за высокого спроса», — сообщается в группе «КАЗАНЬ | Социальная группа» во «ВКонтакте».
Введение QR-кодов анонсировали в Татарстане еще 6 ноября. Тогда было заявлено, что коды нужны пассажирам старше 18 лет.
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