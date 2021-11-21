Александр Новиков получил еще два года заключения Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Заключенный Александр Новиков, ранее сбежавший из тюменской колонии, получил еще два года заключения, а прокуратура наказала должностных лиц за побег опасного убийцы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.

«В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу о побеге из колонии. Обвиняемый получил два года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.

Речь идет об Александре Новикове. В 2000 году мужчина на 23 года был осужден за жестокое убийство, разбои и грабежи в Кемеровской области. В феврале текущего года для отбытия наказания он был доставлен в тюменскую ИК-2, а в сентябре — сбежал из нее. Спустя три дня его задержали в Перми.

В своем последнем слове в суде Александр Новиков заявил, что сам сдался полиции. «Помутнение какое-то было у меня. Других преступлений, кроме побега, не совершил», — отметил осужденный на видео, предоставленном URA.RU объединенной пресс-службой судебной системы Тюменской области.

После побега заключенного прокуратура области провела проверку в колонии и нашла нарушения. «Администрацией колонии не было принято достаточных мер к соблюдению режима. В адрес врио начальника УФСИН России по Тюменской области было внесено представление, наказано пять должностных лиц», — сообщили в ведомстве.