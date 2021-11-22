Россиянка умерла от инсульта из-за ошибочного лечения от COVID

В Новокузнецке от инсульта погибла пожилая женщина, которую ошибочно лечили от коронавируса. Было возбуждено уголовное дело, однако расследование приостановили.
«Несмотря на отрицательный ПЦР-тест, пациентку в течение недели упорно продолжали лечить от COVID-19. Через восемь дней состояние женщины резко ухудшилось, вскоре она умерла в реанимации. По результатам вскрытия выяснилось, что ее смерть наступила из-за последствий инсульта», — сообщает издание
Дочь пациентки подала в суд на ковидный госпиталь. В результате суд признал вину медработников и постановил взыскать с госпиталя 500 тысяч в пользу дочери погибшей. Было возбуждено уголовное дело, но расследование приостановили, т. к. лицо, совершившее преступление, установить не удалось, пишет издание.
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