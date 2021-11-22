Россиянка умерла от инсульта из-за ошибочного лечения от COVID

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У пациентки были симптомы мозгового кровоизлияния Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Новокузнецке от инсульта погибла пожилая женщина, которую ошибочно лечили от коронавируса. Было возбуждено уголовное дело, однако расследование приостановили.

«Несмотря на отрицательный ПЦР-тест, пациентку в течение недели упорно продолжали лечить от COVID-19. Через восемь дней состояние женщины резко ухудшилось, вскоре она умерла в реанимации. По результатам вскрытия выяснилось, что ее смерть наступила из-за последствий инсульта», — сообщает издание LIFE.

Дочь пациентки подала в суд на ковидный госпиталь. В результате суд признал вину медработников и постановил взыскать с госпиталя 500 тысяч в пользу дочери погибшей. Было возбуждено уголовное дело, но расследование приостановили, т. к. лицо, совершившее преступление, установить не удалось, пишет издание.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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