Москва тормозит главную стройку Универсиады в Екатеринбурге

Вопрос о кампусе Универсиады-2023 находится в подвешенном состоянии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Вопрос о финансировании главного объекта Универсиады-2023 в Екатеринбурге — кампуса для спортсменов и делегаций — завис на уровне правительства РФ. Федеральный кабмин согласовывает схему и порядок выделения средств на стройку. Об этом URA.RU сообщил источник во власти.

«Сейчас проект передан обратно на уровень [федерального] правительства. Там принимается решение по источнику финансирования, точная сумма еще не определена. Ее согласуют в границах 8-12 млрд рублей», — поделился собеседник агентства, знакомый с процедурой согласования.

Косвенно эту информацию URA.RU подтвердил и. о. вице-губернатора Свердловской области Олег Чемезов, принимавший участие в обсуждении бюджетных вопросов Универсиады. По его словам, в данный момент переговоры о форме и сумме финансирования строительства кампуса еще продолжаются. Точные сроки, когда решение будет закреплено, Чемезов назвать затруднился.

Проблемы вокруг строительства кампуса Универсиады-2023, где разместят спортсменов и членов иностранных делегаций, вскрылись летом 2021 года. Свердловские власти просили премьер-министра РФ Михаила Мишустина выделить деньги на объект, однако премьер поставил условие: Москва профинансирует стройку, только если 8 млрд рублей дадут свердловские бизнесмены. Тогда переговоры велись с главами крупнейших ФПГ региона, но не увенчались успехом.

Выход был найден позднее. По информации инсайдеров URA.RU, властью было предложено изъять на стройку налоги восьми уральских миллиардеров. Замгубернатора Чемезов, которому приписывали авторство этой схемы, утверждал, что идея принадлежит бизнесу и не является единственной из предложенных.