Возле пермской школы выявили сейсмическую активность

Эпицентр сейсмической активности зафиксировали в районе восточного крыла школы №26 Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

У провалов около разрушающейся школы №26 в Березниках (Пермский край) зафиксировали сейсмическую активность. Предположительно она связана с разрушением здания, сообщается на сайте мэрии Березников.

«В районе воронки, образовавшейся в северо-восточной части огражденной территории опасного участка „Панели переходного периода“, выявлено одно сейсмическое событие, произошедшее 16 ноября и предположительно связанное с разрушением здания бывшей школы №26», — сообщается на сайте. Эпицентр сейсмической активности зафиксирован в районе восточного крыла школы.

Территория «Панели переходного периода» была ограждена еще в начале 2015 года. Тогда образовалась воронка около здания 26 школы диаметром в пять метров, которая продолжает расширяться. Здание было эвакуировано после появления провалов и аварии на руднике БКПРУ-1 в 2006 году. Учеников и сотрудников учреждения перевели в школу №14.