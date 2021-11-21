21 ноября 2021
20 ноября 2021
19 ноября 2021

Власти Тюмени открестились от памятника, обруганного Варламовым

© Служба новостей «URA.RU»
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Тобольск памятники духовная столица, старый дом, деревянный дом, аварийное здание, выбитые стекла
Дом купца Ершова принадлежит не Тюменской области, а Российской Федерации Фото:

Объект культурного наследия — дом купца Ершова в Тобольске, который урбанист Илья Варламов сравнил со сгоревшими руинами, стоит на балансе Российской Федерации, а не Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия региона.

«Жилой дом из состава усадьбы А. Я. Ершова, расположенный в Тобольске, является объектом культурного наследия регионального значения. Объект — собственность РФ. Уполномоченный представитель правообладателя — управление Росимущества в Тюменской области», — рассказали URA.RU в комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия региона.

Там также добавили, что в 2019 году комитет уже привлекал управление к административной ответственности за непринятие мер по сохранению объекта. Росимущество получило задание на ремонт и реставрацию дома, которые должны провести в 2024 году.

Как писало URA.RU, во время своего визита в Тобольск блогер Илья Варламов отметил, что дом купца Ершова похож на сгоревшие руины. Состояние же самого города урбанист назвал преступлением.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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