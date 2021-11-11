Илья Варламов считает, что в Тобольске в хорошем состоянии содержатся только кремль и некоторые знаковые объекты Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Блогер-урбанист Илья Варламов назвал преступлением то состояние, в котором находится Тобольск. Об этом он написал в своем блоге в Instagram. Варламов прибыл в древнюю столицу Сибири 11 ноября.

«Если знаковые объекты вроде кремля и отдельных церквей еще поддерживаются в порядке, то большинство рядовых исторических зданий лежит в руинах. Некоторые улицы выглядит так, словно вчера город бомбили. Никто не воспринимает такое состояние города как преступление. А это, конечно, преступление», — заявил блогер.

Кроме того, Варламов раскритиковал местные власти за усилия по благоустройству Тобольска. «Особенно цинично выглядит тобольская урбанина на фоне руин. Они ставят бесконечные фонарики, лавочки, качельки. Настоящий пир во время чумы», — написал он.

URA.RU направило запрос в оперативный штаб Тюменской области с просьбой прокомментировать слова блогера. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало, что Варламов нашел самое страшное место в Тобольске. А также указал мэру города на кривые фонари.