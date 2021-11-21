Власти ХМАО усилили карантин в регионе
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Власти ХМАО продлили часть действующих ограничений, а также до 5 декабря ввели режим обязательной самоизоляции в четырех муниципалитетах: Нефтеюганске, Нягани, Урае и Кондинском районе. В связи с этим URA.RU подготовило актуальный список коронавирусных запретов.
Запрещено:
- До 5 декабря в Нефтеюганске, Нягани, Урае и Кондинском районе невакцинированным, а также переболевшим коронавирусом жителям покидать место жительства без острой необходимости;
- Жителям этих муниципалитетов покидать дом без заявки в системе самоконтроля передвижения «Цифровое уведомление»;
- В указанных муниципалитетах обслуживать посетителей заведений общепита и фитнес-клубов с 23:00 до 6:00 до 5 декабря;
- В этих же муниципалитетах проводить спектакли и концерты в закрытых залах. Работать музеям, галереям, библиотекам;
- На территории всего ХМАО посещать без QR-кода места торговли (за исключением аптек и магазинов с товарами первой необходимости), учреждения культуры, спорта, организации досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, заведения общепита;
- До 20 декабря проводить культурно-массовые мероприятия, физкультурные и спортивные мероприятия;
- До 31 декабря проводить выездные свадебные церемонии. А также нахождение в здании ЗАГСа более восьми человек при регистрации брака (включая сотрудника ЗАГСа);
- Детям до 14 лет посещать торговые центры без сопровождения взрослых до 20 декабря;
- Работать организациям которые не используют мобильное приложение «UGRA-QR» для проверки подлинности QR-кодов (где требуется наличие QR-кода).
Разрешено:
- Непривитым жителям Нефтеюганска, Нягани, Урая и Кондинского района покидать дом для обращения за помощью в случае прямой угрозы жизни и здоровью, и оказания помощи родственникам старше 60 лет или же страдающих хроническими заболеваниями;
- В этих же муниципалитетах невакинированным разрешено выходить из дома для передвижения к месту работы, при соблюдении требований посещать заведения общепита, аптеки, продуктовые магазины, организации ритуальных услуг, а также для прогулки в парках и скверах при соблюдении социальной дистанции. Разрешен выгул собак и вынос мусора;
- В ХМАО круглосуточное обслуживание посетителей общепита в аэропортах, авто- и железнодорожных вокзалах. В других же местах круглосуточно разрешена работа общепита при доставке заказов и заказов навынос;
- В ХМАО проводить спектакли и концерты в закрытых залах. Работать музеям, галереям, библиотекам;
- Проводить физкультурные и спортивные мероприятия межрегионального, всероссийского и международного уровня.
Власти ХМАО рекомендуют:
- Отменить до 31 декабря выездные мероприятия по регистрации браков и другие торжественные мероприятия.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО усилили карантин в регионе. В четырех муниципалитетах был объявлен режим обязательной самоизоляции для непривитых жителей.
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