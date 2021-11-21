Власти ХМАО усилили карантин в регионе Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти ХМАО продлили часть действующих ограничений, а также до 5 декабря ввели режим обязательной самоизоляции в четырех муниципалитетах: Нефтеюганске, Нягани, Урае и Кондинском районе. В связи с этим URA.RU подготовило актуальный список коронавирусных запретов.

Запрещено:

До 5 декабря в Нефтеюганске, Нягани, Урае и Кондинском районе невакцинированным, а также переболевшим коронавирусом жителям покидать место жительства без острой необходимости;

Жителям этих муниципалитетов покидать дом без заявки в системе самоконтроля передвижения «Цифровое уведомление»;

В указанных муниципалитетах обслуживать посетителей заведений общепита и фитнес-клубов с 23:00 до 6:00 до 5 декабря;

В этих же муниципалитетах проводить спектакли и концерты в закрытых залах. Работать музеям, галереям, библиотекам;

На территории всего ХМАО посещать без QR-кода места торговли (за исключением аптек и магазинов с товарами первой необходимости), учреждения культуры, спорта, организации досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, заведения общепита;

До 20 декабря проводить культурно-массовые мероприятия, физкультурные и спортивные мероприятия;

До 31 декабря проводить выездные свадебные церемонии. А также нахождение в здании ЗАГСа более восьми человек при регистрации брака (включая сотрудника ЗАГСа);

Детям до 14 лет посещать торговые центры без сопровождения взрослых до 20 декабря;

Работать организациям которые не используют мобильное приложение «UGRA-QR» для проверки подлинности QR-кодов (где требуется наличие QR-кода).

Разрешено:

Непривитым жителям Нефтеюганска, Нягани, Урая и Кондинского района покидать дом для обращения за помощью в случае прямой угрозы жизни и здоровью, и оказания помощи родственникам старше 60 лет или же страдающих хроническими заболеваниями;

В этих же муниципалитетах невакинированным разрешено выходить из дома для передвижения к месту работы, при соблюдении требований посещать заведения общепита, аптеки, продуктовые магазины, организации ритуальных услуг, а также для прогулки в парках и скверах при соблюдении социальной дистанции. Разрешен выгул собак и вынос мусора;

В ХМАО круглосуточное обслуживание посетителей общепита в аэропортах, авто- и железнодорожных вокзалах. В других же местах круглосуточно разрешена работа общепита при доставке заказов и заказов навынос;

В ХМАО проводить спектакли и концерты в закрытых залах. Работать музеям, галереям, библиотекам;

Проводить физкультурные и спортивные мероприятия межрегионального, всероссийского и международного уровня.

Власти ХМАО рекомендуют:

Отменить до 31 декабря выездные мероприятия по регистрации браков и другие торжественные мероприятия.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО усилили карантин в регионе. В четырех муниципалитетах был объявлен режим обязательной самоизоляции для непривитых жителей.