ХМАО первым в РФ ввел обязательную самоизоляцию для непривитых

В четырех муниципалитетах ХМАО ввели режим обязательной самоизоляции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти ХМАО первыми в России ввели режим обязательной самоизоляции для непривитых и не переболевших в Нефтеюганске, Нягани, Урае и Кондинском районе до 5 декабря. А также продлили часть действующих ограничений на территории всего региона. Соответствующее постановление опубликовано на сайте окружного правительства.

«Установить с 22 ноября по 5 декабря режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих в городских округах Нефтеюганск, Нягань, Урай, Кондинском районе, за исключением граждан, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции», — сказано в постановлении. Вместе с тем ограничение не касается тех, кто уже переболел инфекцией и имеет соответствующее подтверждение. Для того, чтобы выйти из дома, жителям этих муниципалитетов нужно будет оставить заявку в системе «Цифровое уведомление».

Исключением является обращение за медпомощью для родственников старше 60 лет или себе, поход на работу. Разрешено посещение общепита, аптек, продуктовых магазинов, организаций ритуальных услуг, а также прогулка в парках и скверах при соблюдении социальной дистанции. Разрешен выгул собак и вынос мусора. На территории указанных муниципалитетов запретили работать общепиту и фудкортам в ночное время (с 23:00 до 06:00). А также проводить культурно-массовые мероприятия, физкультурные и спортивные мероприятия.

На территории всего ХМАО до 20 декабря продлили запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий. Исключением являются, при соблюдении санитарных требований, спектакли и концерты в закрытых залах, деятельность музеев, галерей, библиотек, а также физкультурные и спортивные мероприятия межрегионального, всероссийского и международного уровня. Детям, не достигшим 14 лет, запрещено посещать торговые центры. До 31 декабря продлили ограничение на количество человек при регистрации брака в здании ЗАГСа до восьми и выездные мероприятия.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО готовились к усилению карантина. По данным департамента здравоохранения ХМАО, тяжелая ситуация с коронавирусом также была зафиксирована в Ханты-Мансийске, Югорске, а также в Советском и Октябрьском районах.