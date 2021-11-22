Иммунолог объяснила опасность прививки при высоком титре антител

Вакцинация людей с высокими антителами может дать обратный эффект Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцинация людей с высоким титром COVID-антител, оставшихся после перенесенной болезни или прививки, может привести к обратной реакции, защита перестанет работать. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала профессор кафедры иммунологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. Павлова, доктор медицинских наук Наталья Калинина.

«Вакцинирование при высоком количестве антител большого повреждения не даст, но все-таки это будет чрезмерная стимуляция продукции антител. Приведет это к тому, что возникнет механизм, который снизит эту продукцию. Есть клетки памяти, которые все видят и при определенной активации продуцируют антитела, и если они спродуцировались, то они либо станут выше, либо образование антител будет нарушено», — пояснила Наталья Калинина.

Она подчеркнула, что в России скоро должны ввести специальные QR-коды для людей с высоким уровнем антител. «Скоро уже появятся документы, подтверждающие наличие антител, и у человека будет специфический QR-код, позволяющий гулять по городу и работать», — указала спикер.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский добавил, что высокий уровень антител не является 100% гарантией защиты. «Я бы не мерил антитела, так как титр — это только отчасти показатель вашей защищенности. Иммунитет — сложная штука, он так просто не измеряется. Нужно мерить не все антитела, а исключительно антитела к белку шипа. Плюс есть клетки памяти. Поэтому лучше мерить защищенность временем, прошедшим с момента вакцинации. Шесть-девять месяцев можно быть уверенным, что защита есть. Если прошло больше времени со дня прививки — нужно ревакцинироваться», — пояснил Аграновский.

По его словам, вакцинация не принесет вреда людям с высоким уровнем антител. «Если высокий уровень антител, а QR-кода нет, то нужно сделать прививку, получить QR-код. Вреда здоровью это не нанесет, антител будет больше, и они будут хорошими», — уточнил вирусолог.