IT-эксперты назвали данные, которые мошенники воруют в интернете

К удаленным постам и фотографиям можно получить доступ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мошенники могут украсть любые данные, которые когда-либо были опубликованы в интернете. Об этом URA.RU рассказали специалист по информационной безопасности, руководитель направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов и руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

«Задача пользователя сегодня — научиться ответственно относиться к своим действиям в интернете и вести себя так, чтобы не было стыдно за свои цифровые следы. Интернет помнит все, что попало в него однажды. Поэтому любые фотографии, документы, данные, которые могут повлиять на ваш имидж или качество жизни, лучше вообще не публиковать. Даже если вы их удалите со своей страницы в соцсетях, есть технические возможности снова получить к ним доступ и скачать их для последующего шантажа», — сказал Олег Седов.

С ним согласился Владимир Ульянов. «Вернуть данные, которые были где-то скомпрометированы или опубликованы, проблематично. Практически все, что мы оставляем после себя в интернете, например, посты, все индексируется. Это может всплыть и быть использовано против вас самих. Поэтому какие-то компрометирующие материалы лучше не оставлять», — отметил эксперт.

Седов также рекомендовал проверить, стоит ли автоматическая синхронизация с облачным хранилищем. «Злоумышленники могут получить доступ к нему, если у вас простой пароль и не используется двухфакторная аутентификация», — объяснил собеседник URA.RU. По его словам, угрозы в интернете чаще всего связаны с беспечностью пользователей. «Небрежно отнеслись к созданию пароля, решили поучаствовать в сомнительном розыгрыше или воспользоваться супер-выгодным предложением из письма в почте — исход один, ваши данные или деньги утекают в руки мошенников», — заключил IT-специалист.

Есть случаи, когда данные крадут иным способом, добавил эксперт. «Вы приходите в организацию, вы вынуждены заполнить какие-то анкеты, например, заявку на бонусную карточку. Там указывается контактные данные, может паспортные данные, и потом они могут утекать. Их сливает сотрудник, который имеет доступ», — объяснил Ульянов.