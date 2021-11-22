Путин указал на использование Киевом запрещенных вооружений

В ходе конфликта в Донбассе Украина продолжает применять вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Италии Марио Драги.
«При обмене мнениями по внутриукраинскому конфликту Владимир Путин подчеркнул, что Киев по-прежнему упорно отказывается от выполнения Минских соглашений и достигнутых в нормандском формате договоренностей. Особую озабоченность вызывают провокационные шаги украинской стороны по намеренному обострению ситуации в Донбассе, в том числе применение запрещенных минским „Комплексом мер“ вооружений», — сообщается на сайте Кремля.
В ходе переговоров была затронута тема энергетического сотрудничества. Путин отметил готовность России на долгосрочной основе обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Европу, в том числе с использованием возможностей газопровода «Северный поток — 2». Президент также подчеркнул, что для урегулирования миграционного кризиса Евросоюзу необходимо налаживать взаимодействие с Белоруссией.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал страны НАТО прекратить накачивать Украину оружием. Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Украина впервые применила американские противотанковые ракетные комплексы Javelin в боевых действиях в Донбассе, пишет RT. Ранее армия Украина также впервые применила турецкие ударные беспилотники «Байрактар», сообщает «Национальная служба новостей».
Подписывайтесь на URA.RU в