В Кремле потребовали у НАТО не накачивать Украину оружием

Запад «окрыляет Украину на безумные действия», считает Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Страны НАТО должны перестать накачивать Украину современным вооружением. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, таким образом Запад «окрыляет Украину на безумные действия».

«Страны НАТО не должны накачивать Украину современными вооружениями, тем самым окрыляя ее на безумные действия», — заявил Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Он подчеркнул, что прекращение провокационной деятельности НАТО у границ России — единственный выход из напряженной ситуации, которая сложилась в отношениях с Украиной.

«США и их союзники должны прекратить концентрировать военный кулак у наших границ», — заявил Песков. Ранее официальный представитель Кремля не исключил провокации со стороны Запада и отметил, что Украина пытается добиться решения своих проблем силовым путем.