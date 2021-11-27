Продюсер Дробыш рассказал о самом дорогом подарке своей маме

Музыкальный продюсер, композитор, заслуженный артист России Виктор Дробыш уверен, что самым дорогим подарком на День матери для его мамы Надежды, живущей в США, является звонок ее сына. Об этом сам продюсер рассказал в беседе с URA.RU.
«Конечно, День матери для меня праздник, но я не знаю дат, живем в разных странах, даты везде разные, поэтому тяжело сориентироваться, но даже если мы каждую неделю будем праздновать День матери, то ничего плохого из этого не выйдет. Поздравляю маму, опираясь на день рождения, 8 марта, Новый год. И лучше, чем звонком, ее не поздравишь», — подчеркнул Виктор Дробыш.
По словам продюсера, у хорошего сына День матери — каждый день. «У „среднего“ сына хотя бы несколько раз в месяц», — подытожил Дробыш.
День матери в России был учрежден в 1998 году. В этом году он отмечается 28 ноября.
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