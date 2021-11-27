27 ноября 2021

Продюсер Дробыш рассказал о самом дорогом подарке своей маме

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лучший подарок для матери по мнению Дробыша — звонок сына Фото:

Музыкальный продюсер, композитор, заслуженный артист России Виктор Дробыш уверен, что самым дорогим подарком на День матери для его мамы Надежды, живущей в США, является звонок ее сына. Об этом сам продюсер рассказал в беседе с URA.RU.

«Конечно, День матери для меня праздник, но я не знаю дат, живем в разных странах, даты везде разные, поэтому тяжело сориентироваться, но даже если мы каждую неделю будем праздновать День матери, то ничего плохого из этого не выйдет. Поздравляю маму, опираясь на день рождения, 8 марта, Новый год. И лучше, чем звонком, ее не поздравишь», — подчеркнул Виктор Дробыш.

По словам продюсера, у хорошего сына День матери — каждый день. «У „среднего“ сына хотя бы несколько раз в месяц», — подытожил Дробыш.

День матери в России был учрежден в 1998 году. В этом году он отмечается 28 ноября.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...