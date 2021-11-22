В Госдуме нашли деньги на дополнительную индексацию пенсий

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад, зима. Челябинск, снег, пенсионер, пешеход, снегопад, зима, люди, дорога
Премии госслужащих нужно перенаправить на соцподдержку пожилых людей Фото:

Правительство РФ должно перенаправить деньги, заложенные на премии госслужащим, на социальную поддержку граждан и индексацию пенсий неработающим пенсионерам. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы РФ Сергей Миронов.

«Мы в правительственном варианте бюджета нашли резервы, которые можно и нужно перенаправить на социальные нужды. Это прежде всего средства на материальное поощрение госслужащим, на что выделено свыше 185 млрд рублей. Освободившиеся средства планируется, в частности, направить на индексацию пенсий работающим пенсионерам и военным пенсионерам. СРЗП также предлагают использовать на социальные цели 219 млрд рублей из Резервного фонда правительства», — написал Миронов в своем telegram-канале.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев заявил, что правительство может в три раза увеличить пенсии. Для этого, по словам Коломейцева, можно использовать средства Фонда национального благосостояния.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...