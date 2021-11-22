В Госдуме нашли деньги на дополнительную индексацию пенсий

Правительство РФ должно перенаправить деньги, заложенные на премии госслужащим, на социальную поддержку граждан и индексацию пенсий неработающим пенсионерам. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы РФ Сергей Миронов.
«Мы в правительственном варианте бюджета нашли резервы, которые можно и нужно перенаправить на социальные нужды. Это прежде всего средства на материальное поощрение госслужащим, на что выделено свыше 185 млрд рублей. Освободившиеся средства планируется, в частности, направить на индексацию пенсий работающим пенсионерам и военным пенсионерам. СРЗП также предлагают использовать на социальные цели 219 млрд рублей из Резервного фонда правительства», — написал Миронов в своем telegram-канале.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев заявил, что правительство может в три раза увеличить пенсии. Для этого, по словам Коломейцева, можно использовать средства Фонда национального благосостояния.
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