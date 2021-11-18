В Госдуме заявили, что у РФ есть деньги поднять пенсии в 3 раза

Деьги из ФНБ надо тратить на поддержку пенсионеров, считает Коломейцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Пенсии в России могут быть увеличены в три раза за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.

«У нас 14 трлн рублей в Фонде национального благосостояния. Сначала было два фонда — Фонд будущих поколений и Фонд благосостояния. И нам говорили, что мы два объединяем в один, и он, прежде всего, для поддержки дееспособности Пенсионного фонда, поддержки пенсионеров в форс-мажорных ситуациях. Сейчас разве не форс-мажор? У вас два бюджета Пенсионного фонда есть. Можете увеличить в три раза пенсию. Но они этим не заняты. Просто подачки перед выборами дали по 10 тысяч рублей и все. А за это время подняли все тарифы, ЖКХ, лекарства и все остальное», — сказал URA.RU Коломейцев.

По его словам, задачи Банка России в корни отличаются от задач регуляторов других государств. «Чем заняты Центробанки ведущих стран? В первую очередь, ростом экономики, потом только поддержанием национальной валюты. А у нас этого даже в законе нет. Какая главая задача правительств ведущих стран? Увеличение поддержания благосостояния граждан. А у нас что? Бездефицитный бюджет. Если послушаешь телевизор, можно подумать, что у нас с каждым днем все становится лучше», — отметил депутат.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что пенсии граждан в 2022 году должны быть увеличены на уровень выше инфляции. В правительстве, администрации президента и в Госдуме обсудят варианты индексации данных выплат.