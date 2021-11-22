В США введут санкции из-за «Северного потока-2»

В США намерены ввести санкции против компании и двух судов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

США ввели санкции в отношении двух российских судов и компании из-за «Северного потока — 2». Об этом сообщил американский государственный деятель Энтони Блинкен.

«К Transadria Ltd. будут применены санкции. <…>, а ее судно „Марлин“ будет обозначено как собственность, подлежащая блокировке», — говорится в пресс-релизе, сообщают РИА «Новости». Второе судно Блинкен не назвал.

По данным сайта Marinetraffic, «Марлин» является судном снабжения и ходит под российским флагом. Также известно, что оно ходит под российским флагом. Блинкен доложил, что США ввели санкции в общей сложности против восьми юридических или физических лиц и 17 принадлежащих им судов.

Ранее США заявило об уничтожении «СП-2», если Россия начнет полномасштабное наступление на Украину. По словам члена группы Bloomberg News Automation (Берлин, Германия) Леонида Бершидского, в этом случае сроки введения в эксплуатацию снова будут сдвинуты, тем временем, когда США выиграют время и придумают аргументы против российского трубопровода.