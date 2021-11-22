22 ноября 2021

В США введут санкции из-за «Северного потока-2»

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, газпром, чтпз, труба
В США намерены ввести санкции против компании и двух судов Фото:
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«Северный поток — 2»

США ввели санкции в отношении двух российских судов и компании из-за «Северного потока — 2». Об этом сообщил американский государственный деятель Энтони Блинкен.

«К Transadria Ltd. будут применены санкции. <…>, а ее судно „Марлин“ будет обозначено как собственность, подлежащая блокировке», — говорится в пресс-релизе, сообщают РИА «Новости». Второе судно Блинкен не назвал.

По данным сайта Marinetraffic, «Марлин» является судном снабжения и ходит под российским флагом. Также известно, что оно ходит под российским флагом. Блинкен доложил, что США ввели санкции в общей сложности против восьми юридических или физических лиц и 17 принадлежащих им судов.

Ранее США заявило об уничтожении «СП-2», если Россия начнет полномасштабное наступление на Украину. По словам члена группы Bloomberg News Automation (Берлин, Германия) Леонида Бершидского, в этом случае сроки введения в эксплуатацию снова будут сдвинуты, тем временем, когда США выиграют время и придумают аргументы против российского трубопровода.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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