22 ноября 2021
21 ноября 2021

Район в Челябинске остался без отопления

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аварийной бригады на месте коммунальной аварии. Челябинск, трубы, прорыв, отопление, жкх, магистраль, авария, ремонт, коммунальная служба
На месте аварии работают сотрудники МУП «ЧКТС» и техника Фото:

Жители Металлургического района в Челябинске 23 ноября остались без отопления. По сообщениям пресс-службы администрации города, временное ограничение теплоснабжения введено в связи с технологическим нарушением на тепловой сети.

«Под отключение попали 69 многоквартирных и 8 частных домов, 4 детских сада, 3 учебных заведения по улицам Ш. Металлургов и Румянцева. Также жилые дома частного сектора по улицам Бородинская, Ушакова, Мира, 2-й Пятилетки и Полтавской», — сообщили URA.RU в администрации города.

В мэрии добавили, что на месте аварии работают четыре бригады рабочих и восемь единиц техники. На ряде улиц теплоснабжение будет восстановлено 23 ноября в промежутке времени от 15 до 18 часов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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