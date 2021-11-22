Район в Челябинске остался без отопления

На месте аварии работают сотрудники МУП «ЧКТС» и техника Фото: Александр Кондратюк © URA.RU

Жители Металлургического района в Челябинске 23 ноября остались без отопления. По сообщениям пресс-службы администрации города, временное ограничение теплоснабжения введено в связи с технологическим нарушением на тепловой сети.

«Под отключение попали 69 многоквартирных и 8 частных домов, 4 детских сада, 3 учебных заведения по улицам Ш. Металлургов и Румянцева. Также жилые дома частного сектора по улицам Бородинская, Ушакова, Мира, 2-й Пятилетки и Полтавской», — сообщили URA.RU в администрации города.

В мэрии добавили, что на месте аварии работают четыре бригады рабочих и восемь единиц техники. На ряде улиц теплоснабжение будет восстановлено 23 ноября в промежутке времени от 15 до 18 часов.