25 ноября 2021
24 ноября 2021

Оппозиция в Перми потребовала заморозить крупные проекты властей. «Это бюджет поддержания штанов»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ИННОПРОМ-2019. Первый день международной выставки. Екатеринбург, часы, ботинки, портфель, бизнесмен, рука
Школам и больницам не хватает денег, считают оппозиционеры Фото:

Пермская оппозиция в заксобрании заявила о недостатке финансирования сфер образования и здравоохранения. При обсуждении бюджета региона руководитель фракции эсеров Вероника Куликова предложила поставить на паузу крупные инвестпроекты, а на деньги направить на образование и здравоохранение.

Как пояснила Куликова, здравоохранение и образование — ключевые сферы, которые на протяжении многих лет подвергались постоянной и губительной оптимизации. «Мы имеем дело с очередными бюджетными перекосами, — считает Куликова. — На строительство объектов образования у нас предусмотрено столько же, сколько на зоопарк и галерею, на которых не украл только ленивый. Бюджет здравоохранения и образования сегодня — это бюджет поддержания штанов». Депутат от СР Илья Лисняк заявил, что бюджет на три года нельзя назвать в полной мере социально ориентированным, но «решить все проблемы разом невозможно и требовать это — голый популизм».

Новость по теме
Пермские депутаты приняли дефицитный бюджет на три года

Эти вопросы эсеры поднимали в первом чтении. Тогда глава минфина Екатерина Тхор заявила, что «COVID не вечен»: «Мы оснащаем наши поликлиники, строим новые объекты. Но и культуру надо развивать». При этом «Справедливая Россия» закон поддержала, предупредив, что будет настаивать на увеличении расходов на образование и здравоохранение.

Против принятия бюджета традиционно выступила фракция КПРФ — по экономическим основаниям. Руководитель фракции Анна Баранова заявила, что бюджет не соответствует программе социально-экономического развития края. «Регион с исторически сильной экономикой вынужден попадать в долговую кабалу, — пояснила она. — Пермский край достоин развития. Мер, предпринимаемых правительством для увеличения доходов, недостаточно».

О том, что этот созыв заксобрания будет более конфликтным, URA.RU сообщало сразу после выборов. Оппозиция, которая получила больше мест в краевом парламенте, активно проявляет себя с трибуны, тиражируя потом свою позицию в соцсетях, что доставляет неудобство краевым властям.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...