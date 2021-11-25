Школам и больницам не хватает денег, считают оппозиционеры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермская оппозиция в заксобрании заявила о недостатке финансирования сфер образования и здравоохранения. При обсуждении бюджета региона руководитель фракции эсеров Вероника Куликова предложила поставить на паузу крупные инвестпроекты, а на деньги направить на образование и здравоохранение.



Как пояснила Куликова, здравоохранение и образование — ключевые сферы, которые на протяжении многих лет подвергались постоянной и губительной оптимизации. «Мы имеем дело с очередными бюджетными перекосами, — считает Куликова. — На строительство объектов образования у нас предусмотрено столько же, сколько на зоопарк и галерею, на которых не украл только ленивый. Бюджет здравоохранения и образования сегодня — это бюджет поддержания штанов». Депутат от СР Илья Лисняк заявил, что бюджет на три года нельзя назвать в полной мере социально ориентированным, но «решить все проблемы разом невозможно и требовать это — голый популизм».

Эти вопросы эсеры поднимали в первом чтении. Тогда глава минфина Екатерина Тхор заявила, что «COVID не вечен»: «Мы оснащаем наши поликлиники, строим новые объекты. Но и культуру надо развивать». При этом «Справедливая Россия» закон поддержала, предупредив, что будет настаивать на увеличении расходов на образование и здравоохранение.

Против принятия бюджета традиционно выступила фракция КПРФ — по экономическим основаниям. Руководитель фракции Анна Баранова заявила, что бюджет не соответствует программе социально-экономического развития края. «Регион с исторически сильной экономикой вынужден попадать в долговую кабалу, — пояснила она. — Пермский край достоин развития. Мер, предпринимаемых правительством для увеличения доходов, недостаточно».

О том, что этот созыв заксобрания будет более конфликтным, URA.RU сообщало сразу после выборов. Оппозиция, которая получила больше мест в краевом парламенте, активно проявляет себя с трибуны, тиражируя потом свою позицию в соцсетях, что доставляет неудобство краевым властям.