Пермский автовокзал приватизируют

Государству запрещено работать на конкурентных рынках Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

ПКГУП «Автовокзал» включен в план приватизации государственного имущества Пермского края на 2022—2024 годы. Соответствующий закон приняли депутаты Законодательного собрания.

Это решение связано с тем, что по закону властям запрещено иметь госпредприятия на конкурентных рынках. Их надо ликвидировать или преобразовать до 1 января 2025 года, пояснила глава минимущества Лариса Ведерникова. Тем более, что с 1 января 2020 года ГУП начал оказывать услуги по регулярным перевозкам пассажиров. Поэтому его выставят на торги.

В Уставе вокзала сказано, что он является коммерческой организацией. Уставный капитал предприятия сегодня составляет 8 млн рублей. Действующий план приватизации предполагал акционирование (для последующей продажи) другого крупного актива краевых властей — ПКГУП «Теплоэнерго», который сегодня является регоператором по обращению с отходами. Это госпредприятие также функционирует на высоко конкурентном рынке. Однако этого до сих пор не произошло.



При этом подготовка к продаже ведется: «Теплоэнерго» объявила 17 аукционов на заключение трехлетних контрактов на вывоз мусора. Сейчас компании работают по однолетним договоренностям: торги прошли в 2018 году, и с тех пор каждый раз срок их действия продляли.