25 ноября 2021
24 ноября 2021

Пермский автовокзал приватизируют

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, автовокзал пермь
Государству запрещено работать на конкурентных рынках Фото:

ПКГУП «Автовокзал» включен в план приватизации государственного имущества Пермского края на 2022—2024 годы. Соответствующий закон приняли депутаты Законодательного собрания.

Это решение связано с тем, что по закону властям запрещено иметь госпредприятия на конкурентных рынках. Их надо ликвидировать или преобразовать до 1 января 2025 года, пояснила глава минимущества Лариса Ведерникова. Тем более, что с 1 января 2020 года ГУП начал оказывать услуги по регулярным перевозкам пассажиров. Поэтому его выставят на торги.

В Уставе вокзала сказано, что он является коммерческой организацией. Уставный капитал предприятия сегодня составляет 8 млн рублей. Действующий план приватизации предполагал акционирование (для последующей продажи) другого крупного актива краевых властей — ПКГУП «Теплоэнерго», который сегодня является регоператором по обращению с отходами. Это госпредприятие также функционирует на высоко конкурентном рынке. Однако этого до сих пор не произошло.

При этом подготовка к продаже ведется: «Теплоэнерго» объявила 17 аукционов на заключение трехлетних контрактов на вывоз мусора. Сейчас компании работают по однолетним договоренностям: торги прошли в 2018 году, и с тех пор каждый раз срок их действия продляли.

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© Служба новостей «URA.RU»
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