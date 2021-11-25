В Свердловскую область придет штормовой ветер

Во время сильного ветра свердловчанам посоветовали не открывать окна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Свердловской области ожидается штормовой ветер, достигающий порывами до 18 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области

«26 ноября местами в Свердловской области ожидается сильный ветер до 18 метров в секунду», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Спасатели призвали свердловчан не открывать окна во время сильного ветра. Электроприборы в непогоду лучше отключить.

В ведомстве предупредили, что деревья, мосты и легкие постройки могут представлять опасность. К ним не стоит подходить близко во время шторма.

Ранее в МЧС предупреждали, что в Свердловской области ожидаются метели. Во время сильного ветра температура на севере региона может опускаться до минус 13 градусов.