25 ноября 2021

В Свердловскую область придет штормовой ветер

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Во время сильного ветра свердловчанам посоветовали не открывать окна Фото:

В Свердловской области ожидается штормовой ветер, достигающий порывами до 18 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области

«26 ноября местами в Свердловской области ожидается сильный ветер до 18 метров в секунду», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Спасатели призвали свердловчан не открывать окна во время сильного ветра. Электроприборы в непогоду лучше отключить.

В ведомстве предупредили, что деревья, мосты и легкие постройки могут представлять опасность. К ним не стоит подходить близко во время шторма.

Ранее в МЧС предупреждали, что в Свердловской области ожидаются метели. Во время сильного ветра температура на севере региона может опускаться до минус 13 градусов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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