В Думе ХМАО оппозиция объединилась против введения QR-кодов

Несмотря на протесты, КПРФ и ЛДПР депутаты приняли закон, регламентирующий коронавирусные ограничения Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Депутаты КПРФ и ЛДПР объединились во время голосования в думе ХМАО против принятия закона о QR-кодах. Об этом заявил лидер фракций в ходе заседания окружного парламента, передает корреспондент URA.RU.

«Мы не против вакцинации. Мы против принудительной вакцинации. QR-коды — это вообще шантаж, насильственный метод заставить людей прививаться. Мы получили тысячи обращений от людей, которые против введения QR-кодов и мы точно с народом. Мы призываем депутатов голосовать против этого закона», — сказал лидер югорских коммунистов Алексей Савинцев.

К коммунистам присоединилась фракция ЛДПР. По словам депутата думы ХМАО Виктора Сысуна, введение ограничений ускоряет инфляцию, при этом грандиозные потери несет бизнес и будет вынужден поднять цены. «При введении QR-кодов мы часть людей отсекаем от возможности ходить в магазины, предприниматели в убыток себе работать не будут и поднимут цены. Введение QR-кодов — путь разгоняющий инфляцию, которая у нас в стране и так выше прогнозных значений», — подчеркнул Сысун.

Парламентарий от «Справедливой России — Патриоты — За правду» Михаил Сердюк озвучил, что позиция фракции в несогласии с принудительной вакцинацией. «Каждый должен решать за себя, не должно быть кампанейщины», — заявил народный избранник. Депутаты от «Единой России» и «Партии пенсионеров» высказались за узаконивание ограничений. По словам руководителя «Партии пенсионеров» Владимира Зиновьева, он всецело поддерживает введение закона о QR-кодах. «Если мы не примем закон, то малого бизнеса вообще не останется, потому что некому будет ходить в магазины. Я считаю, что мы как депутаты должны не просто принять закон, а показать, что поддерживаем государственную политику в этом направлении», — обозначил свою позицию Зиновьев.

Протесты оппозиционных депутатов ни к чему не привели. Большинством голосов дума ХМАО приняла закон о QR-кодах.

Ранее URA.RU сообщало, что В думе ХМАО оппозиция раскололась при обсуждении QR-кодов. Во время обсуждений законопроекта на заседаниях комитетов депутаты фракции ЛДПР заявили, что еще не определилась с позицией, а депутаты КПРФ проголосуют против.