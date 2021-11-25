Директор депспорта ЯНАО: половина региона занимается спортом

В ЯНАО систематически занимаются спортом 51,1% жителей Фото: Размик Закарян © URA.RU

В ЯНАО систематически занимаются спортом половина населения региона. Как сообщил на пресс-конференции директор департамента спорта ЯНАО Андрей Масанов, в округе открыто более 90 спортивных направлений.

«Ямал традиционно входит в число лидеров среди регионов РФ по доле систематически занимающихся физической культурой и спортом 51,1%, а также по доле привлеченных к активным занятиям спортом лиц с инвалидностью 26,9%. Культивируется свыше 90 видов спорта», — сообщил Андрей Масанов.

Свою деятельность осуществляют 982 тренера, а также в ЯНАО работают 40 спортивных школ. По словам главы депспорта, в этом году тренерский состав пополнили 63 специалиста, благодаря мерам социальной поддержки в регионе.

На территории округа за 2021 год провели 382 мероприятия, участие в которых приняло около 22 тыс. человек. Помимо этого, в этом году в рамках нацпроекета «Демография» в муниципалитетах было открыто семь спортивных объектов. До конца года откроется еще восемь спорткомплексов, что позволит региону выполнить задачу по нацпроекту.

«Таким образом в округе будет досрочно достигнута одна из задач нацпроекта „Демография“: обеспеченность спортсооружениями на данный момент уже 61,8%, а в 2022 году составит 63,2%, при плановом значении — 63% к 2023 году», — добавил глава департамента.

В следующем году в ЯНАО пройдет 427 соревнований. В их числе первый в истории округа чемпионат по женской борьбе в Надыме, где ожидается участие спортсменов из шести стран, в том числе из Германии и Бельгии.