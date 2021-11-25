25 ноября 2021
24 ноября 2021

ФСБ на учениях спасла чиновников мэрии Кургана от террористов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские административные здания. Курган, городская администрация, здание администрации, здание мэрии
В мэрии Кургана прошли учения силовиков Фото:

Курганские силовые ведомства, в том числе ФСБ, отработали на учениях вероятное нападение на чиновников администрации города. Условные террористы взяли людей в заложники и угрожали взорвать. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

«В соответствии с замыслом учения, 25 ноября вооруженная группа из четырех преступников совершила нападение на сотрудников администрации Кургана, захватив в заложники 10 человек. Под угрозой привести в действие самодельные взрывные устройства и контейнер с отравляющим веществом террористы выдвинули неприемлемые политические требования», — говорится в релизе силового ведомства.

Злоумышленники отказались сложить оружие и открыли огонь по силовикам. В результате было принято решение провести штурм здания. В итоге учений условные террористы были нейтрализованы, заложники освобождены, угроза применения отравляющих веществ в зданиях администрации г. Кургана устранена.

В учениях принимали участие сотрудники ФСБ, ФСВНГ, МВД, МЧС, ФСО, ФСИН, АТК г. Кургана и Курганской области, представителей органов исполнительной власти. «Основное внимание в работе было уделено моделированию различных экстренных ситуаций, оценке масштаба и последствий возможного теракта, проверке готовности подразделений незамедлительно реагировать в условиях меняющейся оперативной обстановки. При подведении итогов учений дана положительная оценка взаимодействию и готовности силовых структур к решению разноплановых задач в сфере борьбы с терроризмом», — указано в информации ФСБ.

В мэрии Кургана прошли учения с освобождением заложников

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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