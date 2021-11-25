Турэксперты назвали самые дорогие направления для отдыха

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Пресс-тур в Уфу по объектам, построенным к ШОС и БРИКС в 2015 году. Уфа, отель, гостиница, стойка администрации
Эксклюзивные предложения можно найти в любой стране мира Фото:

К самым дорогим курортам можно отнести Мальдивы, Сейшелы, Новую Зеландию и Африку. Об этом URA.RU рассказали президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев и исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.

«Если мы говорим о зарубежных дорогих направлениях, то их можно условно разделить на две группы: дорогие в силу своей удаленности и дорогие из-за средств размещения. Первое — это Новая Зеландия. Также это Черная Африка (название части африканского континента, находящейся к югу от пустыни Сахара — прим. ред.). Там на цены влияют индивидуальные программы, инструкторы, охрана. Также к этой группе можно отнести побережье Мапуту Мозамбик. Затем я бы рекомендовал город Картахена в Колумбии и рядом расположенные острова. Это эксклюзивные направления», — сказал Михаил Мальцев.

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова назвала более популярные элитные курорты. «Это Мальдивы и Сейшелы. Эмираты не могут войти в этот список, потому что там есть отели на любой кошелек. Поэтому я бы эти две страны выделила из тех, что принимают российских туристов. Список не очень большой. По ее словам, эти направления популярны среди людей, которые могут позволить себе такой отдых. «Ценник высокий и массовым направлением Мальдивы и Сейшелы быть не могут», — отметила эксперт.

Мальцев отметил, что в любом стране, которая считается массовым направлением, можно найти изысканные отели с великолепным сервисом. В качестве примера он привел Турцию, Болгарию и Венгрию. «За эксклюзивом можно не мчаться на край света или на райские острова», — считает собеседник агентства.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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