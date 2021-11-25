25 ноября 2021
24 ноября 2021

Власти ХМАО назвали самую популярную жалобу от жителей

© Служба новостей «URA.RU»
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16% от всего количество жалоб жителей ХМАО касались сферы ЖКХ Фото:

Сфера ЖКХ стала самой проблемной для жителей ХМАО в 2021 году, по данным Центра управления регионом (ЦУР). Об этом рассказала губернатор Наталья Комарова во время ежегодного обращения.

«С 1 января система „Инцидент Менеджмент“ зафиксировала более 66 тысяч сообщений. Топ-5 тем: жилищно-коммунальный комплекс — 16%, благоустройство — 14%, дороги-11%, коронавирус — 9% и социальное обслуживание и защита населения тоже 9%», — сказала Комарова.

Центр управления регионом создан в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». ЦУР — это пункт мониторинга, который выявляет и позволяет оперативно реагировать на проблемные вопросы жителей региона, а также взаимодействовать с населением через соцсети и мессенджеры.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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