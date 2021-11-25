Власти ХМАО назвали самую популярную жалобу от жителей

16% от всего количество жалоб жителей ХМАО касались сферы ЖКХ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Сфера ЖКХ стала самой проблемной для жителей ХМАО в 2021 году, по данным Центра управления регионом (ЦУР). Об этом рассказала губернатор Наталья Комарова во время ежегодного обращения.

«С 1 января система „Инцидент Менеджмент“ зафиксировала более 66 тысяч сообщений. Топ-5 тем: жилищно-коммунальный комплекс — 16%, благоустройство — 14%, дороги-11%, коронавирус — 9% и социальное обслуживание и защита населения тоже 9%», — сказала Комарова.

Центр управления регионом создан в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». ЦУР — это пункт мониторинга, который выявляет и позволяет оперативно реагировать на проблемные вопросы жителей региона, а также взаимодействовать с населением через соцсети и мессенджеры.