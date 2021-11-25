25 ноября 2021

Интрига на выборах испортила Куйвашеву отношения с генералами

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Пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в конгресс-центре по итогам «Иннопром 2019», куйвашев евгений, портрет, рука у лица
Евгений Куйвашев, по слухам, испортил отношения с руководством свердловской полиции Фото:

Отношения свердловского губернатора Евгения Куйвашева с руководством регионального ГУ МВД испорчены из-за непопадания в состав заксобрания Алексея Таврунова — ставленника областных генералов. Как сообщили URA.RU источники в окружении Куйвашева и полицейском главке, губернатор лично ручался провести кандидата в парламент, и нарушенное обещание воспринято силовиками болезненно.

Первый зампред свердловского спортивного общества «Динамо», полковник внутренней службы в отставке Алексей Таврунов потерял последние шансы стать членом заксобрания. Власти долгое время пытались выторговать ему мандат, предлагая депутату Владимиру Анисимову сложить полномочия и уступить место Таврунову. Анисимов же дал понять, что свое место не отдаст. От дальнейших попыток власти решили отказаться.

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Таврунова, вхожего в ближний круг Куйвашева, называют креатурой свердловского «клуба генералов». Источник URA.RU, знакомый с деталями операции по спасению кандидата, утверждает: губернатор лично брал на себя обязательства перед главком МВД. Но техническую часть доверил кому-то из политических кураторов — лидеру региональной «Единой России» Виктору Шептию или бывшему вице-губернатору, ныне депутату Госдумы Сергею Бидонько (до обоих URA.RU дозвониться не удалось).

«Губернатор не захотел „светиться“ сам, в итоге задачу провалили. В глазах силовиков это чистой воды несдержанное обещание. Для губернатора — репутационные потери», — заметил источник во власти. Собеседник, близкий к руководству МВД, подчеркнул, что в отношении истории с Тавруновым звучало слово «подстава». «Но что будет [с возникшим конфликтом] дальше — вопрос», — обозначил информатор. Впрочем, инсайдер в резиденции Куйвашева возразил, что опасений на этот счет у губернатора нет, а о полномасштабной ссоре речи не идет.

В региональном департаменте информполитики предпочли не отвечать URA.RU на вопрос об отношениях Куйвашева с силовиками, заметив лишь, что ведомство не занимается темой распределения мандатов. Начальник пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых заявил агентству, что деятельность МВД находится вне политики, и от комментария пока воздержался.

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