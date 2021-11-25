На улицах Тобольска появятся 10 скульптур ангелов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Горожан напугал один из объектов арт-проекта «О чем расскажут ангелы Тобольска», который реализуется при поддержке компании «Сибур». Об этом они рассказали в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». Скульптура ангела, сидящего на скамейке, упакованная в полиэтиленовый пакет, вызвала у части местных жителей страх.

«Вчера чуть от страха не упала, когда увидела. Вот зачем так делать», — написала жительница Тобольска, приложив фотографию арт-объекта.

В комментариях к записи большинство пользователей поддержали автора публикации. «Тоже удивило. Черные ангелы с непропорционально большими головами. Их лица старые. Если не сказать, помятые жизнью. Мрачное впечатление. Очень мрачное», — отметил пользователь с ником Jane Fury. «Я тоже вчера проходила с коляской. Ноги торчат, пакет сверху. Тоже немного взбудоражилась», — добавила Людмила Иванова. «Зачем людей пугать?», — поинтересовалась Ирина Мельник. «И я сегодня утром удивилась. С утра со спины его увидела, думала, что это ребенок с утра на лавочке один сидит», — сообщила Елена Попова.

Ранее группа компаний «Сибур» поддержала арт-проект по созданию аудиогида «О чем расскажут ангелы Тобольска». Планируется, что в знаковых местах города появятся 10 скульптур ангелов, сидящих на скамейках. На фигуре каждого будет QR-код, с помощью которого можно узнать интересные факты из истории города.

В Тобольске появятся 10 «черных ангелов» «Сибура» Паблик «Типичный Тобольск», соцсеть «ВКонтакте»