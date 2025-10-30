Тюменский «Северавтотракт» восстановил захламленные лесные угодья на Ямале

Компания использовала лесной участок в 2019 году Фото: Илья Московец © URA.RU

В Таркосалинском лесничестве (ЯНАО) тюменская компания «Северавтотракт» завершила работы по восстановлению леса на участке площадью 13,8 гектара. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. Ранее предприятие захламило участок отходами производства и потребления.

«Установлено, что предприятием, при использовании в 2019 году лесного участка в границах Таркосалинского лесничества, работы по лесовосстановлению в установленный законом срок не выполнены», — говорится в релизе на сайте прокуратуры округа. Как следует из федерального законодательства, такие работы должны проводиться всеми лесопользователями для предотвращения деградации экосистем.

Прокуратура обратилась в суд, чтобы обязать предприятие устранить нарушения. Иск был удовлетворен, компания восстановила лесные покровы. Акт приемки работ подписали, что подтверждает их завершение.

По данным сервиса СБИС, ООО «Северавтотракт» — компания из Тюмени. Занимается перевозками грузовым транспортом. Генеральный директор — Мария Иванова.