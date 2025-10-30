Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Природа

Экология

Тюменский «Северавтотракт» восстановил захламленные лесные угодья на Ямале

30 октября 2025 в 11:05
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Компания использовала лесной участок в 2019 году

Компания использовала лесной участок в 2019 году

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Таркосалинском лесничестве (ЯНАО) тюменская компания «Северавтотракт» завершила работы по восстановлению леса на участке площадью 13,8 гектара. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. Ранее предприятие захламило участок отходами производства и потребления. 

«Установлено, что предприятием, при использовании в 2019 году лесного участка в границах Таркосалинского лесничества, работы по лесовосстановлению в установленный законом срок не выполнены», — говорится в релизе на сайте прокуратуры округа. Как следует из федерального законодательства, такие работы должны проводиться всеми лесопользователями для предотвращения деградации экосистем.

Прокуратура обратилась в суд, чтобы обязать предприятие устранить нарушения. Иск был удовлетворен, компания восстановила лесные покровы. Акт приемки работ подписали, что подтверждает их завершение.

Продолжение после рекламы

По данным сервиса СБИС, ООО «Северавтотракт» — компания из Тюмени. Занимается перевозками грузовым транспортом. Генеральный директор — Мария Иванова. 

В сентябре 2025 года URA.RU сообщало, что ООО «Северавтотракт», несмотря на наступление пожароопасного сезона на территории Ямала, не выполнила на арендуемом лесном участке в границах Таркосалинского лесничества мероприятия по противопожарному обустройству.  Отсутствовали противопожарный аншлаг и минерализованная полоса по периметру. Также арендатор допустил захламление лесного участка отходами производства и потребления. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал