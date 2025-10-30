Тюменский «Северавтотракт» восстановил захламленные лесные угодья на Ямале
Компания использовала лесной участок в 2019 году
В Таркосалинском лесничестве (ЯНАО) тюменская компания «Северавтотракт» завершила работы по восстановлению леса на участке площадью 13,8 гектара. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. Ранее предприятие захламило участок отходами производства и потребления.
«Установлено, что предприятием, при использовании в 2019 году лесного участка в границах Таркосалинского лесничества, работы по лесовосстановлению в установленный законом срок не выполнены», — говорится в релизе на сайте прокуратуры округа. Как следует из федерального законодательства, такие работы должны проводиться всеми лесопользователями для предотвращения деградации экосистем.
Прокуратура обратилась в суд, чтобы обязать предприятие устранить нарушения. Иск был удовлетворен, компания восстановила лесные покровы. Акт приемки работ подписали, что подтверждает их завершение.
По данным сервиса СБИС, ООО «Северавтотракт» — компания из Тюмени. Занимается перевозками грузовым транспортом. Генеральный директор — Мария Иванова.
В сентябре 2025 года URA.RU сообщало, что ООО «Северавтотракт», несмотря на наступление пожароопасного сезона на территории Ямала, не выполнила на арендуемом лесном участке в границах Таркосалинского лесничества мероприятия по противопожарному обустройству. Отсутствовали противопожарный аншлаг и минерализованная полоса по периметру. Также арендатор допустил захламление лесного участка отходами производства и потребления.
