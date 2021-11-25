Медики не будут получать доплаты до конца года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Около 100 работников «Городской больницы №1» Первоуральска не получат стимулирующие внебюджетные выплаты за два месяца из-за нехватки средств в медучреждении. Соответствующий приказ 16 ноября подписал исполняющий обязанности главврача Александр Рожин.

«В связи с отсутствием финансовых средств на возмещение затрат труда и стимулирование работников, задействованных в осуществлении внебюджетной деятельности, приказываю: приостановить выплаты стимулирующего характера по внебюджетной деятельности в период с 01.11.2021 г. по 31.12.2021 г.» — говорится в приказе.

«Там написано, что это касается внебюджетных выплат. Это вранье. Главные стимулирующие выплаты, которые не прописаны в этом приказе, — за работу медиков на нескольких ставках. Теперь тех, кто так совмещает, переведут на одну ставку и будут платить строго по отработанным часам», — высказал опасения один из врачей больницы, пожелавший остаться анонимным.

В пресс-службе медучреждения URA.RU подтвердили наличие данного приказа, уточнив, что это временная мера руководства горбольницы, связанная с административно-хозяйственной деятельностью организации. «Данный приказ затрагивает около ста работников двух поликлиник, которые оказывают платные услуги. Речь идет исключительно о стимулирующих внебюджетных доплатах. Данные стимулирующие надбавки будут восстановлены сотрудникам с 2022 года, включая выплаты предыдущего периода», — подчеркнули в первоуральской горбольнице. В пресс-службе также заверили: ставок этот приказ не коснется.

В октябре источники URA.RU сообщили, что с оппозиционно настроенным главврачом больницы Первоуральска Виктором Долгушиным, находящимся все еще на больничном, планируют расторгнуть контракт. Сейчас исполняющим обязанности руководителя является главный внештатный специалист свердловского минздрава по паллиативной помощи взрослому населению Александр Рожин, ранее возглавлявший арамильскую горбольницу.

Приказ и. о. главврача первоуральской горбольницы о стимулирующих выплатах Фото: читатель URA.RU