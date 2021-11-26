Моргенштерн отменил концерт в России после слов Бастрыкина

Моргенштерн улетел в Дубай Фото: instagram Моргенштерна

Московский клуб Gipsy отменил концерт рэпера Алишера Моргенштерна. Музыкант уехал из России.

«Друзья, к сожалению, Моргенштерн не сможет выступить в Gipsy. Концерт переносится на 2022 год. Мы сделали все, что в наших силах», — говорится в сообщении на сайте клуба. В Gipsy добавили, что это произошло по независящим от них причинам. Другие подробности не приводятся.

Ранее Моргенштерн покинул Россию после слов главы СК РФ Александра Бастрыкина о том, что рэпер «распространяет наркотики в соцсетях». Артист отправился в Белоруссию, где у него было запланировано выступление на «частном мероприятии». По данным РЕН ТВ, в Белоруссии он надолго не задержался и улетел в Дубай.