Моргенштерн отменил концерт в России после слов Бастрыкина

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Моргенштерн улетел в Дубай Фото:

Московский клуб Gipsy отменил концерт рэпера Алишера Моргенштерна. Музыкант уехал из России.

«Друзья, к сожалению, Моргенштерн не сможет выступить в Gipsy. Концерт переносится на 2022 год. Мы сделали все, что в наших силах», — говорится в сообщении на сайте клуба. В Gipsy добавили, что это произошло по независящим от них причинам. Другие подробности не приводятся.

Ранее Моргенштерн покинул Россию после слов главы СК РФ Александра Бастрыкина о том, что рэпер «распространяет наркотики в соцсетях». Артист отправился в Белоруссию, где у него было запланировано выступление на «частном мероприятии». По данным РЕН ТВ, в Белоруссии он надолго не задержался и улетел в Дубай.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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