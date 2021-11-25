25 ноября 2021
24 ноября 2021

Глава ведомства в ЯНАО ушел в отставку из-за проблем мерзлоты

© Служба новостей «URA.RU»
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Директор Госстройнадзора Алексей Сарнавский покинул свой пост ради изучения вечной мерзлоты Фото:

Директор службы государственного строительного надзора ЯНАО Алексей Сарнавский покинул свой пост ради работы «в поле». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к политическим кругам ЯНАО. Чиновник, по его словам, уже оставил руководящую должность в структуре.

«Сарнавский — деятельный молодой человек, хочет быть в авангарде. И при этом профессионал, вдумчивый, с хорошим образованием. Ему очень интересна трендовая тема вечной мерзлоты. Поэтому он попросился у начальства на другую — полевую работу. Сарнавский войдет в руководство новой, единственной в России лаборатории криологии Земли и геотехнической безопасности. И говорят — очень доволен такой перспективой», — сообщил источник.

Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу губернатора ЯНАО, где подтвердили, что директор Госстройнадзора покинул свой пост. Исполняющим обязанности главы ведомства назначат Евгению Таран, которая была выбрана по конкурсу в кадровый резерв из более 100 претендентов.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО разрабатывают механизмы изучения и адаптации вечной мерзлоты из-за изменения климата. О важности этой темы заявлял президент РФ Владимир Путин, который поручил разработать систему мониторинга за изменением климата в стране. Поэтому в ЯНАО на протяжении трех лет ученые наблюдают за изменениями мерзлоты под зданиями капитального строительства в столице округа.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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