Экскаватор упал рядом с обломками аэропорта Фото: Размик Закарян © URA.RU

Во время сноса здания аэропорта «Уктус» рядом с грудой обломков опрокинулся экскаватор, из-за чего вся спецтехника временно прекратила работать. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Во время работ перевернулся один из тракторов. Работу остановили», — рассказал корреспондент. На видео попали кадры, как трактор упал около кучи обломков аэропорта. Двигатель спецтехники продолжал работать.

Ранее сообщалось, что активисты выступали против сноса аэропорта. Они обращались к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и мэру Екатеринбурга Алексею Орлову. Кроме этого, общественники устраивали протесты, чтобы добиться сохранения здания, которое, на их взгляд, представляет историческую ценность. Уведомление о сносе аэропорта поступило в мэрию города 25 ноября. Демонтаж начался утром следующего дня.

Фото: Размик Закарян © URA.RU