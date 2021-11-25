25 ноября 2021

Во время сноса аэропорта «Уктус» перевернулся экскаватор. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Снос аэровокзала Уктус. Екатеринбург
Экскаватор упал рядом с обломками аэропорта Фото:

Во время сноса здания аэропорта «Уктус» рядом с грудой обломков опрокинулся экскаватор, из-за чего вся спецтехника временно прекратила работать. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Во время работ перевернулся один из тракторов. Работу остановили», — рассказал корреспондент. На видео попали кадры, как трактор упал около кучи обломков аэропорта. Двигатель спецтехники продолжал работать.

Ранее сообщалось, что активисты выступали против сноса аэропорта. Они обращались к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и мэру Екатеринбурга Алексею Орлову. Кроме этого, общественники устраивали протесты, чтобы добиться сохранения здания, которое, на их взгляд, представляет историческую ценность. Уведомление о сносе аэропорта поступило в мэрию города 25 ноября. Демонтаж начался утром следующего дня.

Снос аэровокзала Уктус. Екатеринбург
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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