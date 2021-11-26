В Екатеринбурге сносят аэропорт «Уктус». Видео

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Аэровокзал Уктус и строительная площадка ТЦ Золотой. Екатеринбург, улица белинского246, улица крестинского, аэровокзал уктус
Снос «Уктуса» начался с 6 утра Фото:

В Екатеринбурге начался снос аэропорта «Уктус». На его месте планируется возвести торговый центр и автовокзал.

«Уктус» сносят с 6 утра. Жалко, красивое здание», — рассказал URA.RU очевидец.

На месте работают два экскаватора. Правое крыло здания уже полностью снесено.

Ранее в мэрию Екатеринбурга пришло уведомление о сносе старого аэропорта «Уктус». Защитники здания, построенного в 1937 году, обратились с письмом к губернатору Евгению Куйвашеву и главе города Алексею Орлову. Они попросили сохранить здание.

Снос «Уктуса»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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