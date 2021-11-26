В Екатеринбурге начался снос аэропорта «Уктус». На его месте планируется возвести торговый центр и автовокзал.
«Уктус» сносят с 6 утра. Жалко, красивое здание», — рассказал URA.RU очевидец.
На месте работают два экскаватора. Правое крыло здания уже полностью снесено.
Ранее в мэрию Екатеринбурга пришло уведомление о сносе старого аэропорта «Уктус». Защитники здания, построенного в 1937 году, обратились с письмом к губернатору Евгению Куйвашеву и главе города Алексею Орлову. Они попросили сохранить здание.
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