Ветераны обратились к свердловскому прокурору из-за QR-кодов

Свердловские ветераны посчитали лозунги противников QR-кодов недопустимыми Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Свердловская организация ветеранов (инвалидов) войны и военной службы обратилась к прокурору Свердловской области Борису Крылову с жалобой на противников QR-кодов. Они считают недопустимым сравнение введения QR-кодов с действиями фашистов. Документ есть в распоряжении URA.RU.

«Наше внимание к себе привлекли плакаты и лозунги участников митинга: „Ввести цифровую метку человеку в России = отречься от победы над фашизмом“, „Не допустим фашизма и сегрегации!“. Мы считаем использование таковой символики и подобные лозунги недопустимыми и нарушающими законы России», — сказано в обращении.

По словам ветеранов, они считают, что митингующие сравнивают действия властей с нацистскими преступниками. «Такими выражениями митингующие приравнивают действия властей по сохранению здоровья населения и противодействию COVID-19 к действиям гитлеровской Германии, что совершенно недопустимо. По нашему мнению, подобные действия необходимо рассматривать как реабилитацию нацизма, за которую в УК РФ предусмотрено наказание», — отметили ветераны в своем документе.

Ветераны просят провести проверку в связи с данным обращением и наказать лица, причастные к данным событиям. Ранее URA.RU писало, что противники QR-кодов и вакцинации сравнили коронавирусные ограничения в регионе с фашизмом. С соответствующим заявлением выступили активисты во время визита в Общественную палату Свердловской области.